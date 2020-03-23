Hasan Alemdaroğlu’nun şanssızlığı !..

Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi takımıyla futbolda ve futsal da iki kez dünya Şampiyonluğu finali oynayan ve dünya ikinciliği kazanan efsane takımlarımızın antrenörü Hasan Alemdaroğlu, bu kez de korona virüs engeline takıldı. Alemdaroğlu, dünya ikincisi olduktan sonra Cumhurbaşkanı’nın davetiyle törene katılmış ve bu törende Recep Tayyip Erdoğan’a dünya şampiyonluğu sözü vermişti. Bu yıl hayli sıkı maçlar oynayan ve Türkiye Şampiyonluğu garanti gözüken Barbaros Hayrettin Lisesi kızları, maalesef korona virüs engeline takılınca, bu sene de hayal kırıklığına uğradı.