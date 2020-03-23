Kağıtspor da kampanyaya katıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu sporcular da, Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nün yaptığı gibi bir video clip derleyerek, ‘sağlıkiçinevdekalkocaeli’ kampanyasına katkıda bulundu. Başta Dünya Judodown Şampiyonlarımız Yılın Sporcusu seçilen Ahmet Talha Erdem ve Doğukan Coşar olmak üzere, bir çok Dünya ve Avrupa şampiyonu sporcumuz, ‘sağlıkiçinevdekalkocaeli’ heştegiyle kampanyaya destek verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz