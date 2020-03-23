Liglerin başlama tarihi 17 Nisan olarak planlanıyor

TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerin başlatılma tarihini 17 Nisan gibi tasarlıyor. Ancak tabii ki o gün şartların ne olacağı önemli. Eğer şartlar izin vermezse, bu süre daha da uzayacak. Nisanda başlayıp haziranda tamamlanması planlanan liglerin durumu, nisan ayının ikinci haftasında daha da netleşecek. Tabii bu kararda bilim kurulunun önerisi etkili olacak.