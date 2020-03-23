TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerin başlatılma tarihini 17 Nisan gibi tasarlıyor. Ancak tabii ki o gün şartların ne olacağı önemli. Eğer şartlar izin vermezse, bu süre daha da uzayacak. Nisanda başlayıp haziranda tamamlanması planlanan liglerin durumu, nisan ayının ikinci haftasında daha da netleşecek. Tabii bu kararda bilim kurulunun önerisi etkili olacak.
Bugün 15:20 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:21 TSİ
Liglerin başlama tarihi 17 Nisan olarak planlanıyor
TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerin başlatılma tarihini 17 Nisan gibi tasarlıyor. Ancak tabii ki o gün şartların ne olacağı önemli. Eğer şartlar izin vermezse, bu süre daha da uzayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz