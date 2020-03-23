Sumudica özel jetle kaçtı

Gaziantep Futbol Kulübü Başkan Yardımcısı Mahsum Altunkaya, Teknik Direktör Marius Sumudica'nın şehri terk etmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Şaşkınlıkla karşıladık, bilgilendirme yapacağız" dedi. Altunkaya, Teknik Direktör Marius Sumudica'nın ülkesi Romanya'ya gitmesi ile ilgili kulübün resmi internet sitesi üzerinden açıklamalarda bulundu. Mahsum Altunkaya açıklamasında Süper Lig'in erteleme kararının ardından futbolcuların şehri terk etmemesi için karar aldıklarını ve Sumudica'nın da kendilerini desteklediğini vurgulayarak, "Süper Lig’in ertelenme kararından sonra Teknik Direktörümüz Marius Sumudica ile 18 Mart 2020 Çarşamba günü tesislerimizde bir görüşme gerçekleştirerek, bu süreci ne şekilde atlatabileceğimiz konusunda istişarelerde bulunduk” dedi. Altunkaya, yaptıkları toplantıdan bir gün sonra Sumudica'nın şehri terk ettiğini şaşkınlık içerisinde öğrendiklerini açıkladı.