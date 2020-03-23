Gaziantep Futbol Kulübü Başkan Yardımcısı Mahsum Altunkaya, Teknik Direktör Marius Sumudica'nın şehri terk etmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Şaşkınlıkla karşıladık, bilgilendirme yapacağız" dedi. Altunkaya, Teknik Direktör Marius Sumudica'nın ülkesi Romanya'ya gitmesi ile ilgili kulübün resmi internet sitesi üzerinden açıklamalarda bulundu. Mahsum Altunkaya açıklamasında Süper Lig'in erteleme kararının ardından futbolcuların şehri terk etmemesi için karar aldıklarını ve Sumudica'nın da kendilerini desteklediğini vurgulayarak, "Süper Lig’in ertelenme kararından sonra Teknik Direktörümüz Marius Sumudica ile 18 Mart 2020 Çarşamba günü tesislerimizde bir görüşme gerçekleştirerek, bu süreci ne şekilde atlatabileceğimiz konusunda istişarelerde bulunduk” dedi. Altunkaya, yaptıkları toplantıdan bir gün sonra Sumudica'nın şehri terk ettiğini şaşkınlık içerisinde öğrendiklerini açıkladı.
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Sumudica özel jetle kaçtı
Gaziantep Futbol Kulübü Başkan Yardımcısı Mahsum Altunkaya, Teknik Direktör Marius Sumudica'nın şehri terk etmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Şaşkınlıkla karşıladık, bilgilendirme yapacağız" dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz