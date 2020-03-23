Bu da online idman!

3.Lig 2.Grup’ta Kocaelispor’dan sonra hemen ikinci sırada yer alan, liglerin ertelendiği geçen hafta zaten bay geçen Belediye Derincespor, bugün toplanıyor. Sarı Lacivertliler, ikinci sırada yer alırken, liglerin oynatılıp oynatılmayacağıyla ilgili olarak da belirsizlik sürdüğünden, bugün tesislerde bir toplantı yapıp, yeni program belirleyecek. Teknik Direktör Bülent Baturman’ın 4 gün izin verdiği takım, internet başında çalışmalarını konferans sistemiyle yaptı. Baturman eşliğinde yapılan çalışmalarda, futbolcular evlerinde özel programını uyguladı.