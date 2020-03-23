Korkmaz: Liglerin ertelenmesi, bir yandan iyi bir yandan kötü oldu!

Gölcük’ün tecrübeli futbolcusu Erdem Korkmaz “Bizim liglerin ertelenmesi bir yandan iyi, bir yandan da kötü oldu. İyi tarafı tabii ki, şehir şehir deplasmanlara gidiyoruz, geliyoruz, hastalığı kapıp, eşimize dostumuza yaşlılarımıza bulaştırabiliriz. Bunun önüne geçmek en sevindirici tarafı. Ama kötü tarafı, bizim bireysel idman yapmamız, takımla beraber çalışmamız yapmamız gibi olmaz. Bu süreçte hepimiz evlerimizde imkanlar doğrultusunda bireysel idman yapıyoruz. Diğer yandan milletimizle çok zor günlerden geçiyoruz. Maddi ve manevi hep birlikte bu süreci atlatıp, normal yaşantımıza devam etmek için, özellikle yaşlılarımız evde kalsınlar. Sağlık çalışanlarımıza da her zaman yanlarında olduğumuzu söylüyorum, düşünüyorum. Her gece onları alkışlıyoruz. Çok zor bir görev yapıyorlar, inşallah bu süreci atlatıp, kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.