Üzülmez'ler bu kez üzüldü!

Liglerin ertelenmesi amca ve yeğen Üzülmez’leri de üzdü. Beşiktaş ve milli takım eski kaptanlarından, halen Bursaspor’da teknik direktörlük görevini devam ettiren Arslanbeyli efsane İbrahim Üzülmez, takımıyla beraber zirveyi zorlarken, korona virüs ertelemesi sonrasında darbe yedi. Kocaelispor Başkanı olan amcası Hüseyin Üzülmez de, 3.Lig 2.Grup’ta tam lig bitmeden şampiyon olarak dönecekleri Fatsa Belediye maçına hazırlanırken, liglerin ertelenmesi sonrasında, bu sevincini ertelemek zorunda kaldı. Bakalım ligler nisanda başlarsa, Üzülmezler nasıl sonuçlar alacaklar. Kamuoyu bunu merakla bekliyor. Ama her ikisi de elbette “Önce sağlık” diyor.