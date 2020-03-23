Malatya'da Karaman da faydalı olamadı !..

Süper Lig'de kötü bir süreç yaşayan Yeni Malatyaspor'da, ilk yarının sonunda yolların ayrıldığı Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın gidişi ve Hikmet Karaman’ın göreve gelişi de sarı-kırmızılı takıma yaramadı. Sarı-kırmızılılar, ligin 15. haftasındaki Beşiktaş galibiyetinin ardından çıktığı 11 maçta 9 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 2-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da önlenemez düşüş sürdü. Sarı-kırmızılılar, Gölcük İhsaniyeli Hikmet Karaman ile çıktığı 3 maçtan 1 puan çıkarabildi. Oynadığı son 17 maçtan 1 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet alarak kötü gidişatını durduramayan Yeni Malatyaspor, bu süreçte sadece 9 puan toplayabildi. Sergen Yalçın'dan bayrağı devralan Kemal Özdeş ile kötü gidişe dur diyemeyen Yeni Malatyaspor, Özdeş'ten sonra göreve gelen Hikmet Karaman ile de umduğunu bulmadı. Sarı kırmızılı takım 26. hafta sonunda puan tablosunda 25 puanla 15. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımın kötü gidişatı istatistiklere de yansıdı. Bakalım liglere verilen ara, bu kötü gidişatı durdurmak için zaman kazandıracak mı ?..