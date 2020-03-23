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Türkiye Azerbaycan Federasyonu`ndan birlik duyurusu

Koronavirüs nedeniyle bir araya gelemeyen Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Dündar, yönetimine birlik beraberliklerinin devam edeceğinin duyurusunu yaptı
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Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Bilal Dündar, yönetim kurulu ve üyelerine birlik beraberlik mesajı verdi. Dündar, “Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonumuzda birliğimizin daim olması konusunda düşündüğümüz hassasiyetten dolayı daha önce kaleme aldığım eleştiri ve iyi niyetimin sonucunda, bir parçası olduğumuz diasporanın eksik ve aksayan yönlerini dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Tüm yazdıklarımın gururla arkasında olmakla birlikte hakikatleri hatırlatıp daha temkinli ve emin adımlarla hedefimize yürümeye devam etmeliyiz” dedi.

“AİLE SICAKLIĞI İÇİNDE”

Koronavirüs ile ilgili konuşan Dündar, “İçimizde bulunan sorunlu hastalığın birlik ve beraberlik içinde tedavisi için sağlıklı yapıyı yeniden oluşturup hastalıklı beyinlerin tedavi edilebilir umuduyla sorunlarımızın üzerine gitme zorunluluğunu derinden hissetmekteyim. Her ne kadar bu tartışma, demokratik ve iyi niyetin ürünü olsa da evimizin içindeki sorunları akılcı yaklaşımla aile sıcaklığı içinde çözüme kavuşabileceğine inancım tamdır. Sonuç olarak tek amacım üslendiğim bu görev ve sorumluluk bilinci içinde birlik ve beraberliğin ebediyete taşınmasının gururunu derinden hissetmekteyim” şeklinde konuştu.

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