İzmit’te yapılacak Dünya Gençler Oriyantiring şampiyonası iptal oluyor. Haziran ayında yapılaması planlanan şampiyonda, dünyadaki salgın nedeniyle ileri bir tarihe ertelenecek. Ülkemizde yapılıp yapılmayacağı ise belli değil. Kent ekonomisine 20 milyon liralık katkı yapması beklenen şampiyonanın ertelenmesi, ekonomik anlamda da kent esnafına olumsuz yansıyacak.
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2 bin yabancı kente gelecekti
İzmit’te yapılacak Dünya Gençler Oriyantiring şampiyonası iptal oluyor. Haziran ayında yapılaması planlanan şampiyonda, dünyadaki salgın nedeniyle ileri bir tarihe ertelenecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz