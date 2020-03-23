2 bin yabancı kente gelecekti

İzmit’te yapılacak Dünya Gençler Oriyantiring şampiyonası iptal oluyor. Haziran ayında yapılaması planlanan şampiyonda, dünyadaki salgın nedeniyle ileri bir tarihe ertelenecek. Ülkemizde yapılıp yapılmayacağı ise belli değil. Kent ekonomisine 20 milyon liralık katkı yapması beklenen şampiyonanın ertelenmesi, ekonomik anlamda da kent esnafına olumsuz yansıyacak.