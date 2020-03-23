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TÜRKAV Gebze'den sağlık çalışanlarına destek

Koronavirüs hastalığı ile mücadelede olduğumuz şu günlerde, özverili bir şekilde mücadelesini sürdüren sağlık çalışanlarına bir destek de TÜRKAV Gebze'den geldi
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Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında yapılan çalışmalarla hastalığın bulaşma hızı azaltılmaya çalışılırken, bu süreçte fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları da unutulmuyor. Bu bağlamda TÜRKAV Gebze İlçe Başkanı Ozan Özocak ve yönetim kurulu üyeleri Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi personeline moral vermek adına meyve ikramında bulunup çiçek takdim ettiler.

"ALKIŞ YETMEZ”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan TÜRKAV Gebze İlçe Başkanı Ozan Özocak, "TÜRKAV Gebze Şube Başkanlığı olarak MHP İl Başkanlığı’nın koordinasyonunda, KOÜ Hastanesi Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi ve Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde cansiperane bir şekilde görev yapan sağlık çalışanlarımıza; gerekli güvenlik ve hijyen tedbirlerimizi alıp alkış yetmez diyerek moral, motivasyon ve enerjilerini yükseltmek için meyve ikramında bulunup ve çiçek takdim ettik. Allah sağlık çalışanlarımızın ve milletimizin yardımcısı olsun” şeklinde konuştu.

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