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H.N. Kadınlar Basketbol Süper Ligi tescil edilir mi ?..

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle, Türkiye’de de tüm ligler ertelendi. Süreç devam ederken, federasyonlar henüz liglerin ne zaman başlayacağını duyurmadı.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle, Türkiye’de de tüm ligler ertelendi. Süreç devam ederken, federasyonlar henüz liglerin ne zaman başlayacağını duyurmadı. Özellikle İzmit Belediye Gençlik’in de mücadele ettiği Herbalife Nutricia Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin tescil edilmesi söz konusu

VEDA ETMİŞLERDİ…

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde ilimizi başarı temsil eden İzmit Belediyespor, Türkiye Kupası finaline kadar yükselerek, 24 yıl sonra bir ilki gerçekleştirmişti. Mavi Yeşilli kulüp, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin ardından 4 yabancı sporcusunun da sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmiş ve Amerikalı Courtney, Anigwe, Sırp Sasa ile Litvanyalı Monika ülkelerine dönmüştü.

MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR

İzmit ekibi ile birlikte Süper Lig’deki 5 takım da tüm yabancılarını ülkelerine gönderdi. Bu sayının artacağı da öngörülürken, ligin yabancısız olarak da kaldığı yerden devam etme olasılığı oldukça düştü. Kurallara göre ülke değiştiren vatandaşlar 14 gün karantina sürecinden geçiyor. Kısacası yabancıların normal şartlar altında da dönmesi mümkün görünmüyor.

KARAR MERAKLA BEKLENİYOR

Hal böyle olunca, ligin an itibariyle tescil edilme ihtimali ağır basıyor. Ligler bu şekilde tescil edilirse, beşinci sıradaki İzmit Belediyespor, Euro Lig eleme turu oynayacak.

Bugün 15:00 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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