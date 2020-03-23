Binici ve öğrencilerinden çalışanlara alkış desteği

Eczacıbaşı Bahçeşehir Kampusunda çalışmalarına bir süre aran veren voleybolcular, evlerinde çektikleri kliple, başta sağlı çalışanları olmak üzere tüm kamu çalışanlarına alkışlarla destek verdi ve teşekkür etti. Voleybolcular ve antrenör Soner Binici “Tüm insanlığın korona virüse karşı verdiği mücadelede gece gündüz demeden var güçleri ve canları pahasına bizi koruyan tüm sağlık emekçilerimize minnet borçluyuz” dedi.