Koronavirüs hastalığı konusunda fedakar ve özverili bir gayret gösteren sağlık çalışanlarımıza destek sürüyor. Gebzeliler 3 gün boyunca saat 21.00'de alkışlarla sağlık çalışanlarımıza şükranlarını sunmuştu. CHP Gebze İlçe Başkanlığı ise, hazırladığı pankartları ilçedeki hastane yakınlarına asarak, sağlık çalışanlarımıza minnetlerini sundu. CHP Gebze İlçe Gençlik Kolları üyelerinin büyük bir özenle astığı pankartlarda, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan'ın, "Gece gündüz demeden, sabırla ve sevgiyle çalışan tüm sağlık çalışanlarına minnettarız" sözleri yer aldı.
Bugün 15:32 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 15:34 TSİ
CHP Gebze'den sağlık çalışanlarına pankartlı destek
CHP Gebze İlçe Başkanlığı, hazırladıkları pankartlarla, "Sağlık çalışanlarına minnettarız" dedi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz