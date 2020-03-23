CHP Gebze'den sağlık çalışanlarına pankartlı destek

Koronavirüs hastalığı konusunda fedakar ve özverili bir gayret gösteren sağlık çalışanlarımıza destek sürüyor. Gebzeliler 3 gün boyunca saat 21.00'de alkışlarla sağlık çalışanlarımıza şükranlarını sunmuştu. CHP Gebze İlçe Başkanlığı ise, hazırladığı pankartları ilçedeki hastane yakınlarına asarak, sağlık çalışanlarımıza minnetlerini sundu. CHP Gebze İlçe Gençlik Kolları üyelerinin büyük bir özenle astığı pankartlarda, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan'ın, "Gece gündüz demeden, sabırla ve sevgiyle çalışan tüm sağlık çalışanlarına minnettarız" sözleri yer aldı.