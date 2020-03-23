Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilimizde sorumluluk alanında bulunan 10 ilçe 258 mahallede cadde ve sokaklarda ekip otolarının megafonlarından, ‘’sevgili vatandaşlarımız, kalabalık ortamlardan kendi sağlığınız için uzak durmanız önemle rica olunur. 65 yaş ve üstü kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Evinizde kalmanız, sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. Yasağa uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacaktır. Sağlığınız için lütfen evde kalınız. Uyarılarımızı dikkate aldığınız için teşekkür ederiz’’ şeklinde uyarı anonsu yapıldı. Çalışmalarda maske ve eldiven kullanan Ekipler, bir araya gelen kişileri de tedbirler konusunda bilgilendirdi. Bu denetimlerin belli aralıklarla yapılacağı bildirildi.
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Kocaeli’de Jandarma’dan uyarı anonsu
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri koronavirüs önlemleri kapsamında sorumluluk alanında devriye görevine çıkarak zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması yönünde anons yaptı.
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Yorumlar
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İNSANCIL - UYARI YAPILIYOR EVET AMA PATRONLARIMIZDAN İZİN GELMİYOR BİZ CANIMIZ İÇİN ÖNEMLER ALIRKEN ONLAR PARANIN DERDİNDE HALEN 09:00 19:00 ÇALIŞANLAR VAR HİÇ BİR TEHBİR ALMADAN BUNLAR NEDEN DNETLENMİYOR SORUYORUM SİZE
Kara pençe lakabı Kara - Jandarma bilir işini yaparsa en güzelini yapar
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