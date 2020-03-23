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Haftalık uyuşturucu raporu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftadayapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 16 Şubat ile 22 Şubat tarihleri arasındaİl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilençalışmalarda179 gram esrar, 14 gram eroin, 115 gram sentetik uyuşturucu, 9 gram metamfetamin ve 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 24 gram esrarve 1 kök kenevir ele geçirildi.

Bugün 15:37 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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