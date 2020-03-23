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Uğur Okulları'nda uzaktan eğitim başladı

Yeni korona virüsü salgını nedeniyle okulların Milli Eğitim Bakanlığınca 16 Mart’ta tatil edilmesinin ve online eğitime geçileceğinin bildirilmesinin ardından, Uğur Okulları Metodboxplatformu kapsamını güncelledi. 2 yıldır Uğur Okullarında kullanılan veriye dayalı dijital eğitim yönetimi sistemi Metodbox üzerinden ilk dersler bugün başladı
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Uzaktan eğitim sistemini uzun yıllardır uygulayan ve bu yönde birikimlerinin olduğunu belirten Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, bu sistemin Milli Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı dijitalleşme ve eğitimde teknolojinin kullanılması çalışmalarının bir sonucu olduğunu söyledi. Uğur Okulları olarak 2 yıl önce geliştirdikleri ve kullanmakta oldukları ‘Metodbox’ platformundanonline eğitim gerçekleştirdiklerini belirten Kulaberoğlu;“Bu platform öğrencinin hedefini belirleyip hedefine ulaşmak için takip etmesi gereken basamakların belirlenmesi ve bu basamaklar içerisinde süreci izlemekten tutun öğretmenin öğrenciye etüt tamamlama, ödev verme, video izleyebilmesi ve soru çözebilmesi ile cevap videolarının seyredilebilmesi için birçok özelliği olan bir uygulama. Biz bu uygulama üzerinden 23 Mart haftası itibarıyla devletimizin online eğitime devam edilsin şeklindeki kararına paralel olarak bütün öğrencilerimize sistemimiz üzerinden devam etmeye hazırız.” dedi.

"TÜRKİYE GENELİNDE İLK ONLİNE DENEME SINAVIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Metodbox altyapısının uzaktan eğitimde fark yarattığını ve tüm öğrencilere ücretsiz olarak sağlandığına da değinen Nevzat Kulaberoğlu sistem üzerinden ilk online deneme sınavlarını Türkiye genelinde 21 Mart Cumartesi günü gerçekleştirdiklerini söyledi. Öğrencilerinsisteme yüklenen uzaktan eğitim takvimlerine göre derslerini uzaktan alabileceklerini aktaran Kuleberoğlu; “Eğitim öğretimimiz kesintisiz bir şekilde devam edecek. Tüm bunların yanında, uzaktan eğitim programımızı hazırlayan deneyimli akademik kadromuz, ayrıca bu zamanı verimli değerlendirebilmek adına 200’den fazla öneriyi de öğrencilerimiz için derleyerek evlere ulaştırdı. Tüm imkanlarımızla öğrencilerimizin ve velilerimizin yanındayız.” şeklinde konuştu.

"2020-2021 DÖNEMİNDE UĞURLU OLACAK ÖĞRENCİLERE DE UZAKTAN EĞİTİM ÜCRETSİZ"

Kulaberoğlu ayrıca Metodbox’ın, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için Uğur Okullarına yeni kaydolan tüm öğrencilerin de ücretsiz olarak kullanımına sunulduğunu dile getirdi. Yeni dönemde Uğurlu olacak öğrencilerin de sistemden faydalanmaları için adım attıklarını, uzaktan eğitim süresince Metodbox ile tüm Uğurlu öğrencilerin yakınında olacaklarını belirtti.

Bugün 15:47 TSİ - Eğitim

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