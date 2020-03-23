Ender Oğuz'dan Kızılay çıkışı!

Ender Oğuz sosyal medya hesabından bir görsel paylaşarak ''Türkiye'de insanlar maske bulamazken Türk insanlarının bağışlarıyla ayakta duran Kızılay yine bizi şaşırtmadı Erbil'e 30 bin maske gönderdi'' diyerek sitemde bulanan bir açıklama yaptı.