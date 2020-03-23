Ender Oğuz sosyal medya hesabından bir görsel paylaşarak ''Türkiye'de insanlar maske bulamazken Türk insanlarının bağışlarıyla ayakta duran Kızılay yine bizi şaşırtmadı Erbil'e 30 bin maske gönderdi'' diyerek sitemde bulanan bir açıklama yaptı.
Bugün 16:06 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 16:17 TSİ
Ender Oğuz'dan Kızılay çıkışı!
Körfez Belediyesi Meclis üyesi Ender Oğuz'dan çok konuşulacak sosyal medya paylaşımı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz