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Ender Oğuz'dan Kızılay çıkışı!

Körfez Belediyesi Meclis üyesi Ender Oğuz'dan çok konuşulacak sosyal medya paylaşımı

Deniz Peker
Deniz Peker Tüm Haberleri
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Ender Oğuz sosyal medya hesabından bir görsel paylaşarak ''Türkiye'de insanlar maske bulamazken Türk insanlarının bağışlarıyla ayakta duran Kızılay yine bizi şaşırtmadı Erbil'e 30 bin maske gönderdi'' diyerek sitemde bulanan bir açıklama yaptı.

Bugün 16:06 TSİ - Siyaset

Muhabir Deniz Peker

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