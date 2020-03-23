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İzmit Belediyesi personel alımları Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelendi

İzmit Belediyesinin liyakat usulüyle başlattığı sınavla personel alımları, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi
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İzmit Belediyesi bir açıklama yaparak, belediye bünyesinde personel alımı için yapılan tüm yazılı sınav ve mülakatların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada, “Koronavirüs (covıd-19) tedbirleri kapsamında yapılacak olan personel alım ilanlarımız ertelenmiştir. Duyurularımızı kariyer.izmit.bel.tr ve izmit.bel.tr adreslerinden takip edebilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.

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