İzmit Belediyesi bir açıklama yaparak, belediye bünyesinde personel alımı için yapılan tüm yazılı sınav ve mülakatların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada, “Koronavirüs (covıd-19) tedbirleri kapsamında yapılacak olan personel alım ilanlarımız ertelenmiştir. Duyurularımızı kariyer.izmit.bel.tr ve izmit.bel.tr adreslerinden takip edebilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.