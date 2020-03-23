Kırkpınar’ın rekortmen ve efsane Başpehlivanı Karamürselli Ahmet Taşçı, herkesi Korona ile mücadele etmeye davet etti. Taşçı, “Zor günlerden geçiyoruz. Bu günleri el birliğiyle atlatmalıyız. Çalışanlarımıza destek olmalıyız. Her bir pehlivan aynı zamanda bir neferdir. Bizim geleneğimiz böyledir. Şimdi tüm Türkiye er meydanı ve herkes de birer pehlivandır. Korona virüs ile böyle mücadele temeliyiz. Disiplin, sağılıklı beslenme, spor yapma en büyük çaredir” dedi.
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Taşçı: Şimdi tüm Türkiye er meydanı herkes de birer pehlivan olmalı
Kırkpınar efsanesi, dünyanın en büyük pehlivanı olarak kabul edilen Karamürselli yaşayan efsane Ahmet Taşçı, “Er Meydanı tüm Türkiye, bu da bir güreş. Her vatandaşın pehlivan gibi hareket etmesi, her pehlivanın da yardımlara koşar adım gitmesi gerekir” dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz