Kırkpınar’ın rekortmen ve efsane Başpehlivanı Karamürselli Ahmet Taşçı, herkesi Korona ile mücadele etmeye davet etti. Taşçı, “Zor günlerden geçiyoruz. Bu günleri el birliğiyle atlatmalıyız. Çalışanlarımıza destek olmalıyız. Her bir pehlivan aynı zamanda bir neferdir. Bizim geleneğimiz böyledir. Şimdi tüm Türkiye er meydanı ve herkes de birer pehlivandır. Korona virüs ile böyle mücadele temeliyiz. Disiplin, sağılıklı beslenme, spor yapma en büyük çaredir” dedi.