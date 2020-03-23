TÜRSAB’tan, “İptal Etme, Ertele” Kampanyası

Kısa adı TÜRSAB olan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Doğu Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Aytekin Şahinbaş, yayımladığı basın bülteninde özetli şunları kaydetti: “Yeni tip koronavirüs COVID-19 un tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’ye de hızlı yayılması hepimizi oldukça etkiledi. Öncelikle Türkiye Seyahat Acentaları Doğu Marmara Bölge Temsil Kurulu olarak tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, normal hayatımıza sağlıklı halimizle en yakın tarihte dönmeyi diliyoruz.

ACENTALAR ZOR DURUMDA

“Koronavirüs. Türkiye’de her hayata, her sektöre etkileri çok fazla olmakla beraber; en fazla etkilenen sektörün başında turizm sektörü gelmektedir. Bu etki seyahat acentalarımızı oldukça sarsmıştır. Erken rezervasyon kapsamında satışı yapılan turlar, koronavirüs salgını nedeniyle sektörün sekteye uğradığı bu dönemlerde, turistlerden gelen iptallerin yoğunluğu seyahat acentalarımızı oldukça zor duruma düşürmüştür. Tur programları yapılırken hizmet alınan kuruluşlara ödemeleri yapılmıştır”

HAYALLERİNDEN VAZGEÇME

“Acentalarımızın ellerinde ancak hizmet komisyonları kalmıştır. Acentaların turistlere hizmet sağladığı diğer kuruluşlara yapılan ödemeler geri alınamadığından, sektörün yaşadığı sıkıntıları minimuma indirmek için TÜRSAB tarafından düzenlenen #TatiliniİptalEtmeErtele,# HayallerindenVazgeçmeErtele,# VazgeçmeErtele kampanya yönüne gidilmesi bölge halkımızdan temennimizdir. Bölge halkımıza sağlıklı günler dileriz”