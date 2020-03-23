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Ziya Selçuk’tan EBA açıklaması: Ben de rahatsız oldum

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA'dan yayınlan ve sosyal medyadan tepki yağan Adnan Menderes'in idam görüntüleri ile ilgili açıklama yaptı. Selçuk görüntüleri onaylamadığını ve çocuklara uygun bulmadığını ifade edip 'Ben de rahatsız oldum' dedi
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA derslerinde gösterilen ve sosyal medyada paylaşılan Adnan Menderes’in idam edildiği animasyon görüntü ile ilgili açıklama yaptı.

Selçuk, “Görüntüleri ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum” dedi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* Bir haftada üç yeni kanal kurup içeriklerini hazırlamak için ben ve ekibim büyük bir gayretle çalıştık. Dersleri merkez alarak yüzlerce çekimin tamamını kontrol ettik.

* Bu yoğun süreçte, üzülerek ifade ediyorum ki, görev dağılımında kendilerine güvenerek denetleme ihtiyacı duymadığım ekibin hazırladığı etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum.

* Nasıl ki okullarımızdaki içeriklere hassasiyet gösteriyorsak, yayınlara da göstereceğiz. Hepimiz için yeni ve zorlu bir süreç. Bu konuda sizlerin de anlayışınızı rica ederim.

* Gözden kaçırdığım birkaç dakikalık bir görüntünün üzerine titrediğim sisteme verdiği zararı konuşuyor olmanın ne kadar rahatsız edici olduğunu anlatamam.

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