Bakan Koca açıklamalarda bulunuyor

Bakan Koca’nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
* Mücadelede çok ciddi bir deneyim kazandık. Olayları takip etmek yerine önlemeye çalışıyoruz.
* Kaybettiğimiz bütün hastalar ileri yaştaydı ve Covid-19’un yanında başka hastalıkları da bulunuyordu.
* Yaşlılarımız; sizlerin öğütlerine ihtiyacımız var ama bu kez sizin bu öğütleri dinlemeniz gerekiyor. Bu salgında oldukça az kayıp vermek istiyoruz. Dışarı çıkmanız bir süreliğine kısıtlandı lütfen buna uyunuz.
* Kadromuza 32 bin yeni personel dahil ediyoruz. Sağlık çalışanlarının ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz.
* Süreci suistimal eden maske üreticilerine katı yaptırımlar uygulanacak. Türkiye’de üretilen maskeler yurt dışında satılamayacak.
* Yerli üretim solunum cihazının seri üretimine başlıyoruz. Çin’den 50 bin tarama kiti sabah geldi. Devreye girdi. 1 milyona kadar hızlı tarama kiti kullanılacak.
AYRINTILAR GELİYOR…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz