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Bakan Koca açıklamalarda bulunuyor

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile gerçekleştirdiği kritik toplantı sona erdi. Bakan Koca toplantı sonrası, Çin'de kullanılan ve başarılı olan bir ilacın Türkiye'de de kullanılmaya başlandığını duyurdu.
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Bakan Koca’nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Mücadelede çok ciddi bir deneyim kazandık. Olayları takip etmek yerine önlemeye çalışıyoruz.

* Kaybettiğimiz bütün hastalar ileri yaştaydı ve Covid-19’un yanında başka hastalıkları da bulunuyordu.

* Yaşlılarımız; sizlerin öğütlerine ihtiyacımız var ama bu kez sizin bu öğütleri dinlemeniz gerekiyor. Bu salgında oldukça az kayıp vermek istiyoruz. Dışarı çıkmanız bir süreliğine kısıtlandı lütfen buna uyunuz.

* Kadromuza 32 bin yeni personel dahil ediyoruz. Sağlık çalışanlarının ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz.

* Süreci suistimal eden maske üreticilerine katı yaptırımlar uygulanacak. Türkiye’de üretilen maskeler yurt dışında satılamayacak.

* Yerli üretim solunum cihazının seri üretimine başlıyoruz. Çin’den 50 bin tarama kiti sabah geldi. Devreye girdi. 1 milyona kadar hızlı tarama kiti kullanılacak.

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