Bakan Koca açıklamalarda bulunuyor

Bakan Koca’nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Mücadelede çok ciddi bir deneyim kazandık. Olayları takip etmek yerine önlemeye çalışıyoruz.

* Kaybettiğimiz bütün hastalar ileri yaştaydı ve Covid-19’un yanında başka hastalıkları da bulunuyordu.

* Yaşlılarımız; sizlerin öğütlerine ihtiyacımız var ama bu kez sizin bu öğütleri dinlemeniz gerekiyor. Bu salgında oldukça az kayıp vermek istiyoruz. Dışarı çıkmanız bir süreliğine kısıtlandı lütfen buna uyunuz.

* Kadromuza 32 bin yeni personel dahil ediyoruz. Sağlık çalışanlarının ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz.

* Süreci suistimal eden maske üreticilerine katı yaptırımlar uygulanacak. Türkiye’de üretilen maskeler yurt dışında satılamayacak.

* Yerli üretim solunum cihazının seri üretimine başlıyoruz. Çin’den 50 bin tarama kiti sabah geldi. Devreye girdi. 1 milyona kadar hızlı tarama kiti kullanılacak.

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