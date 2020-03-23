Fatih Terim’in corona testi pozitif çıktı

Fatih Terim bir paylaşımda bulundu ve corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. 66 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı paylaşımında “Bugün yapılan test sonuçlarına göre corona virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere…” ifadelerine yer verdi.