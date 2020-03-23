Fatih Terim bir paylaşımda bulundu ve corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. 66 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı paylaşımında “Bugün yapılan test sonuçlarına göre corona virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere…” ifadelerine yer verdi.
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Fatih Terim’in corona testi pozitif çıktı
Terim açıklamasında "Bugün yapılan test sonuçlarına göre corona virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz