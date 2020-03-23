Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Dün 23:30 TSİ- Gündem G: Dün 23:36 TSİ

Bakan Koca yeni vakaları açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 293 yeni tanı ve 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu
mask

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyasından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Son 24 saatte 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen 7 insanımız daha öldü. Gençlere uyarımız var: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde Kalın. Hayat eve sığar."

Dün 23:30 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TÜRSAB’tan, “İptal Etme, Ertele” Kampanyası mask
TÜRSAB’tan, “İptal Etme, Ertele” Kampanyası
CHP Gebze'den sağlık çalışanlarına pankartlı destek mask
CHP Gebze'den sağlık çalışanlarına pankartlı destek
TÜRKAV Gebze'den sağlık çalışanlarına destek mask
TÜRKAV Gebze'den sağlık çalışanlarına destek
Türkiye Azerbaycan Federasyonu`ndan birlik duyurusu mask
Türkiye Azerbaycan Federasyonu`ndan birlik duyurusu
Belediyeler ve esnaf odamızdan şikayetçiyim mask
Belediyeler ve esnaf odamızdan şikayetçiyim
Tunahan Alkan avukatlık ruhsatını aldı mask
Tunahan Alkan avukatlık ruhsatını aldı
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de yaşayan öğrenci Çin'den tazminat talep etti mask
Kocaeli'de yaşayan öğrenci Çin'den tazminat talep etti
Uzaktan eğitim Pazartesi başlıyor! mask
Uzaktan eğitim Pazartesi başlıyor!
Çin 2 milyon virüs kiti gönderdi! Ücretini Atatürk ödedi dediler mask
Çin 2 milyon virüs kiti gönderdi! Ücretini Atatürk ödedi dediler
Kocaeli’de en az 14 bin kişi toplu taşıma kullanıyor mask
Kocaeli’de en az 14 bin kişi toplu taşıma kullanıyor
'Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir' mask
'Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir'
Virüs nedeniyle 3 maaş devletten! mask
Virüs nedeniyle 3 maaş devletten!

GALERİ

Kocaeli'de 3 saatte sonuç veren virüs kiti üretildi mask
Kocaeli'de 3 saatte sonuç veren virüs kiti üretildi
Emekli maaşını çekmeye gelen vatandaşlara polisten uyarı anonsu mask
Emekli maaşını çekmeye gelen vatandaşlara polisten uyarı anonsu
Kılıçdaroğlu kardeşini toprağa verdi mask
Kılıçdaroğlu kardeşini toprağa verdi
İtfaiyecilerden, sağlık çalışanlarına su tankı ile destek mask
İtfaiyecilerden, sağlık çalışanlarına su tankı ile destek
40 metrelik duvardan aracıyla uçtu mask
40 metrelik duvardan aracıyla uçtu
İtfaiye hortumu patladı 2 kişiyi yaraladı mask
İtfaiye hortumu patladı 2 kişiyi yaraladı
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL