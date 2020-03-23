Bakan Koca yeni vakaları açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyasından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Son 24 saatte 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen 7 insanımız daha öldü. Gençlere uyarımız var: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde Kalın. Hayat eve sığar."