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Market ve otobüslere sınırlama

Genelgeyle marketlerin çalışma saati ve marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısı düzenlendi. Ayrıca tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları, geçici bir süreliğine araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul edecek.
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İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine corona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi.

Genelge ile birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ettiği belirtildi.

Genelgede, Covid-19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşların toplu olarak bulunduğu mekanlar olduğu tekrar hatırlatıldı.

Bu nedenle devletin tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere tedbir alındığı ve bu kapsamda uyulması gereken kuralların belirlenerek vatandaşlarla paylaşıldığı ifade edildi.

100 METREKAREDE EN FAZLA 10 MÜŞTERİ

Yaşanan salgının biran önce engellenmesi için marketler ile şehir içi ve şehirler arası yolcu taşıma araçları için ilave tedbirlerin alınması gerekli görüldüğü belirtilen genelgede alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

İl/ilçelerde tüm marketler 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak. Örneğin marketin müşterilerin hizmetine sunulan alanı 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olması gerekecek.

MARKETLER İLAN EDECEK

Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek. İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirleri alacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacaklar, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacak.

KAPASİTENİN YARISI KADAR YOLCU

İl/ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları (şehirlerarası yolcu otobüsleri dahil); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul edecek; araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak.

Bakanlık söz konusu tedbirlere ilişkin Vali/Kaymakamlar tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınarak, marketlere ilişkin kararların il/ilçe belediyeleri ile işbirliği yapılarak, toplu taşıma araçları ile ilgili olanların ise trafik zabıtasının etkin denetimi ve koordinesinde ivedilikle planlanması/uygulanması ve tüm kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

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