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TIR’a arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Yalova'da önünde seyreden Tır’a arkadan çarpan araç sürücüsü sıkıştığı araçta feci şekilde can verdi.

İhlas Haber Ajansı
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Edinilen bilgiye göre Kocaeli istikametinden Yalova istikametine gitmekte olan Taner Yılmaz (34) idaresindeki 77 AAC 097 plakalı otomobil Altınova ilçesi Kaytazderebeldesi sanayi mevkiine geldiğinde önünde seyreden Tır’ın ışıklarda durması sonrasında araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile Tır’ın dorsesinin altına giren otomobilin sürücüsü Taner Yılmaz araçta sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit ettiler. Altınova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri talihsiz sürücünün cesedini sıkıştığı yerden yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından çıkartabilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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