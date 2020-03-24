Edinilen bilgiye göre Kocaeli istikametinden Yalova istikametine gitmekte olan Taner Yılmaz (34) idaresindeki 77 AAC 097 plakalı otomobil Altınova ilçesi Kaytazderebeldesi sanayi mevkiine geldiğinde önünde seyreden Tır’ın ışıklarda durması sonrasında araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile Tır’ın dorsesinin altına giren otomobilin sürücüsü Taner Yılmaz araçta sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit ettiler. Altınova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri talihsiz sürücünün cesedini sıkıştığı yerden yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından çıkartabilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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TIR’a arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Yalova'da önünde seyreden Tır’a arkadan çarpan araç sürücüsü sıkıştığı araçta feci şekilde can verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz