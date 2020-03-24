Toplum sağlığı için fedakârca ve özverili bir şekilde mücadele eden sağlık çalışanlarını unutmayan Başkan Doç. Dr. Büyükakın geçtiğimiz günlerde, devlet kurumlarında çalışan sağlık personellerinin Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacağını belirtmişti. Başkan Büyükakın, bu kez de özel sağlık kuruluşlarındaki çalışanlara ulaşımı ücretsiz yaptı. Bugün sabah yürürlüğe geçen uygulamada özel sağlık kuruluşlarındaki çalışanlar, Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsleri, deniz ulaşımını ve tramvayı ücretsiz kullanabilecek.
Bugün 09:26 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:23 TSİ
Özel sağlık çalışanlarına da ulaşım ücretsiz
Başkan Büyükakın’ın talimatıyla özel sağlık kuruluşlarında çalışanların da ulaşımı ücretsiz oldu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz