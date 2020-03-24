Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan koronavirüsden (Covid-19) dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatıyla vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde gece gündüz demeden her gün dezenfekte işlemlerini tüm hızıyla devam ettiriyor. Bu kapsamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, yüzlerce insanın uğradığı Kocaeli’deki banka şubelerini günlük olarak dezenfekte ediyor.
Bugün 09:46 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 09:49 TSİ
Banka şubeleri ve ATM’ler dezenfekte ediliyor
Büyükşehir ekipleri, halkın yoğun olarak kullandığı banka şubeleri ve ATM’leri dezenfekte ediyor
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz