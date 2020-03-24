Corona virüsünün küresel ekonomiye etkisi ve Suudi Arabistan ile Rusya arasından yaşanan anlaşmazlığa bağlı olarak petrol fiyatları tarihi düşük seviyelerde seyrediyor. Bu da Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının çok sık değişmesine neden oluyor. Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruşluk indirim bekleniyor.
Bugün 09:51 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 09:56 TSİ
Benzinde indirim beklentisi
Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş indirim bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz