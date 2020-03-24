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İşte virüs bulaştırma potansiyeli yüksek iki nesne!

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, para ve ayakkabının virüs bulaştırma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirterek dokunulmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.
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Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Ceyhan, günlük hayatımızda büyük önem kaplayan paranın taşıdığı riske dikkat çekerek, temassız kredi kartlarının kullanılması yönünde tavsiyelerde bulundu. Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre Ceyhan, "Para, pamuk ve ketenden yapılır. Dokusu ve yapısı itibarıyla virüs ve bakterilerin barınması ve taşınması açısından idealdir" şeklinde konuştu.

"ÇOK FAZLA İNSAN TEMAS EDİYOR"

Kredi kartıyla alışveriş yapılması tavsiyesinde bulunan uzman isim, "Para çok insanın elinden geçiyor. Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek. Nakit parayla kart arasında tercih yapmak gerekirse kartı tercih etmek gerek. Çünkü şahsi kullanıma mahsus. Kartlı ödemelerde de temassız en korunaklı ödeme modeli" şeklinde konuştu.

"AYAKKABIYA DOKUNMA"

Ayakkabıya dokunulmaması gerektiğini, dokunulsa bile muhakkak ellerin yıkanması gerektiğini aktaran Bilim Kurulu Üyesi, "Diyelim ki eve girdiniz, ayakkabılarınızı çıkarıp, evde çocuk varsa, onun ulaşamayacağı bir yere koymanız gerekir. Sonrasında el yıkamak temel kural. Ayakkabı ile temas edilmediği sürece onun üzerinde virüs varsa da havaya karışıp dolaşıma girmez" diyerek sözlerini noktaladı.

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