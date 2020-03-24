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Kuyumcular kepenk kapattı

Kocaeli Kuyumcular Derneği koronavirüs önlemleri kapsamında iş yerlerini kapattıklarını duyurdu
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Kocaeli Kuyumcular Derneği koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Mart’a kadar iş yerlerini geçiçi süre ile kapattıklarını 30 Mart’tan sonra ise nöbetleşe devam edeceklerini şu sözlerle duyurdu:

 “Değerli Halkımız,Dün akşam Sağlık Bakanımızın Herkes kendi Ohal’ini ilan etsin!açıklamalarından sonra kuyumcularda para ve yurtdışı ihtimalli döviz ve genel temas riskinin Corona virüsünü yaygın hale getirme kaygımız yüzünden, hiçkimsenin sağlıktan başka düşüncesi olmaması, sorumlu vatandaşlık bilinci ve basiretli tüccar olma gereğidir. Bu sebeple kapalıçarşı ve tedarikçilerimizin de kapatması ile sağlıklı fiyatlandırma yapılamayacağı için, bu günden itibaren tüm kuyumcuların, derneğimiz ve fiyat ekranının, bu durum geçinceye kadar şimdilik kapalı olacağını; Bu arada kuyumcular olarak, devletimizden bizden talep ve ihtiyaç olursa ve tabi ki sağlık şartlarını dikkate alarak  30 Mart itibari ile nöbetçi kuyumcu da dahil çoğunluğun kabul ettiği çözümler üreterek,hizmet etmeye çalışacağımızı da halkımıza Saygıyla duyuruyoruz....

Sağlıklı günlerde buluşmak dileğimizle...

Evde Kal,Sağlıkla Kal KOCAELİ”

 

 

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