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COVİD-19 salgını sonucu oluşan kaygı ile baş etme

Dünya çapında bir salgın halini alan Yeni tip coronavirüs (Covid-19) hastalığına karşı fiziksel olarak bedenimizi korumamız gerektiği gibi ruh sağlığımızı da korumamız önemli. Bunun için Cihan Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Deniz DİRİ sizler için bir yazı hazırlayarak ruh sağlığımızı nasıl koruyabileceğimiz ile ilgili bir takım bilgiler paylaştı
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         Yaşadığımız bu salgın hem ülkemiz hem de dünya açısından olağanüstü bir durum olup; bu tür kriz durumlarında kaygı, sıkıntı hali, üzüntü, şaşkınlık, korku veya öfke gibi duygular hissedilmesi olağandır. Salgının neden olduğu belirsizlik ve kontrol edilemezlik sebebiyle en fazla hissedilen duygu ise kaygıdır.

         Kaygı, bir duygu olup hastalık değildir ve bize zarar vermez, tam tersine bizi hayatta tutan bir duygudur. Ancak kaygılanmaktan telaşa kapıldığımızda ya da kaygı şiddetlendiğinde “kaygı bozukluğu/panik bozukluk” gibi hastalıklara neden olabilir. Çarpıntı, vücudumuzda uyuşmalar, nefes darlığı gibi fiziksel belirtilere neden olabilir. Bu belirtiler önemli bir ruhsal ya da fiziksel hastalığımız olduğu anlamına gelmez;bunlar vücudumuzun kaygıya karşı verdiği uyarı tepkileridir.

         Mevcut ruhsal hastalık tanısı olanların, salgın gibi olağanüstü durumlarda oluşan stres ile ruhsal sıkıntıları artmaktadır. Medyadan salgınla ilgili haberlerin sürekli olarak izlenmesi, takip edilmesi kaygıyı arttırıcı bir etmendir. Salgın sürecinde kaygı bozukluğu ve panik bozukluğu olan kişiler daha fazla etkilenmektedir.

         Kaygının artması vücuttaki stresi arttırmaktadır. Stresin sürekli bir hal alması ise; vücudumuzu, özellikle de bağışıklık sistemimizi olumsuz etkilemektedir.

         Ruh sağlığımızı koruyabilmemiz ve stresimizi azaltmak için yapmamız gerekenler;

§  Kaygılı ve sıkıntılı hissetmemize neden olabilecek haberleri izlemekten, okumaktan veya dinlemekten kaçınmak

§  Gün içerinde yalnızca belirli saatlerde salgınla ilgili haberleri okuyarak bilgi sahibi olmak,

§  Kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için güvenilir ve resmi olan kaynaklardan bilgi edinip önlem almak,

§  Ev içinde olsa bile günlük aktivitelerimizi devam ettirmek

§  Zihni rahatlatmak için kitap okumak, film izlemek, yemek yapmak, örgü örmek, spor yapmak, sosyal izolasyonu sağlanmış alanlarda yürüyüşler yapmak

         Salgın sürecinde bize düşen görev; virüsten korkup paniğe kapılmadan, bireysel olarak sağlık önlemlerimizi almak ve günlük aktivitelerimize şartlar elverdiğince devam etmektir.

Bugün 10:45 TSİ - Sağlık

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