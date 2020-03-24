Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları'nda (KO-MEK), koranavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları için maske ve koruyucu kıyafet üretimine başlandı. Kurslarda görev yapan usta öğreticilerden temizlik görevlisine kadar tüm personel, maske ve koruyucu giysi üretimi için seferber oldu. Ham madde eksiğinin giderilmesinin ardından başlatılan üretimde, ilk etapta 100 bin maske yapılıp, sağlık çalışanlarına gönderilecek.
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Kocaeli'de belediye kurslarında sağlıkçılar için 100 bin maske üretilecek
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, meslek ve sanat eğitimi kurslarında, sağlık çalışanları için 100 bin maske üretecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz