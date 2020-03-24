Bakkal esnafından 65 yaş üstüne destek

Dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan Coronavirüs nedeniyle hem dünya geneli hem de ülkemizde tedbirler arttırılıyor. Birçok işletme faaliyetlerini durdururken Kocaeli Bakkallar Odası esnafa mesaj göndererek sağlık tedbiri almaları gerektiğini ifade ederken Kocaeli Bakkallar Büfeciler Ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Bayram Kütük yaptığı yazılı açıklamada, “Bizler küçük sermayesi, alın teri nuru emeği ile yaşam savaşı veren, verdiği vergi yarattığı istihdamla ülke ekonomisine katkıda bulunan ve ekmeğini çoğaltmak, meslek onurunu yükseltmek için çözüm arayan mütevazi, çalışkan dürüst ve de vefalı bir topluluğuz” dedi.

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA YARDIM

Kütük sözlerinin devamında, “Kritik yaş grubu olarak görülen 65 yaş üstü vatandaşlarımıza numaralarımızı dağıtalım, personeli olan üyelerimiz gün içinde, personeli olmayan üyelerimiz de dükkanı kapatınca 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ürün temini ve alışveriş hizmeti sunmaya çalışalım. Ülkemizin bu kritik süreçten minimum zarar ile çıkması için bizlerde gayret edelim. Koronavirüsle mücadelede devletimizin ekonomi tedbir paketinde aldığı önlemler kapsamında; esnaf ve sanatkara özel paket hazırlanmasının talebini de gerekli mercilere ilettik” diyen Kütük, 2020 yılı Tekel Ruhsatı Süre Uzatım İşlemleri 30 Mayıs 2020 tarihine kadar (para yatırma ve mühürleme işlemleri) uzatıldı. Vatandaşımızın bu süreçte özverili olmalarını ve gerekli olmadıkça dışarı çıkmamalarını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.