Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 11:08 TSİ- Gündem G: Bugün 14:09 TSİ

Bakkal esnafından 65 yaş üstüne destek

Kocaeli Bakkallar Büfeciler Ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Bayram Kütük, Coronavirüs tedbirleri kapsamında, “Kritik yaş grubu olarak görülen 65 yaş üstü vatandaşlarımıza numaralarımızı dağıtalım, personeli olan üyelerimiz gün içinde, personeli olmayan üyelerimiz de dükkanı kapatınca 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ürün temini ve alışveriş hizmeti sunmaya çalışalım” ifadelerinde bulundu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask

Dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan Coronavirüs nedeniyle hem dünya geneli hem de ülkemizde tedbirler arttırılıyor. Birçok işletme faaliyetlerini durdururken Kocaeli Bakkallar Odası esnafa mesaj göndererek sağlık tedbiri almaları gerektiğini ifade ederken Kocaeli Bakkallar Büfeciler Ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Bayram Kütük yaptığı yazılı açıklamada, “Bizler küçük sermayesi, alın teri nuru emeği ile yaşam savaşı veren, verdiği vergi yarattığı istihdamla ülke ekonomisine katkıda bulunan ve ekmeğini çoğaltmak, meslek onurunu yükseltmek için çözüm arayan mütevazi, çalışkan dürüst ve de vefalı bir topluluğuz” dedi.

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA YARDIM

Kütük sözlerinin devamında, “Kritik yaş grubu olarak görülen 65 yaş üstü vatandaşlarımıza numaralarımızı dağıtalım, personeli olan üyelerimiz gün içinde, personeli olmayan üyelerimiz de dükkanı kapatınca 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ürün temini ve alışveriş hizmeti sunmaya çalışalım. Ülkemizin bu kritik süreçten minimum zarar ile çıkması için bizlerde gayret edelim. Koronavirüsle mücadelede devletimizin ekonomi tedbir paketinde aldığı önlemler kapsamında; esnaf ve sanatkara özel paket hazırlanmasının talebini de gerekli mercilere ilettik” diyen Kütük, 2020 yılı Tekel Ruhsatı Süre Uzatım İşlemleri 30 Mayıs 2020 tarihine kadar (para yatırma ve mühürleme işlemleri) uzatıldı. Vatandaşımızın bu süreçte özverili olmalarını ve gerekli olmadıkça dışarı çıkmamalarını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bugün 11:08 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kartepe'de duraklar ve otobüsler dezenfekte ediliyor mask
Kartepe'de duraklar ve otobüsler dezenfekte ediliyor
İzmit Belediyesi virüsle mücadele ederken, sokak hayvanlarını unutmadı mask
İzmit Belediyesi virüsle mücadele ederken, sokak hayvanlarını unutmadı
Sağlık çalışanına hediye kitap mask
Sağlık çalışanına hediye kitap
Gölcük Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı mask
Gölcük Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Yeşilova’da bütün parklar ilaçlandı mask
Yeşilova’da bütün parklar ilaçlandı
Sağlık merkezleri dezenfekte ediliyor mask
Sağlık merkezleri dezenfekte ediliyor
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İllere göre karantina sayıları... mask
İllere göre karantina sayıları...
Uzaktan eğitim Pazartesi başlıyor! mask
Uzaktan eğitim Pazartesi başlıyor!
Çin 2 milyon virüs kiti gönderdi! Ücretini Atatürk ödedi dediler mask
Çin 2 milyon virüs kiti gönderdi! Ücretini Atatürk ödedi dediler
'Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir' mask
'Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir'
“Çocuklarım git dışarıda mikroptan öl dedi” mask
“Çocuklarım git dışarıda mikroptan öl dedi”
Kandıra yolunda kaza! mask
Kandıra yolunda kaza!

GALERİ

Sosyal medyada yayınlanan video tepki çekti! mask
Sosyal medyada yayınlanan video tepki çekti!
Kocaeli'de 3 saatte sonuç veren virüs kiti üretildi mask
Kocaeli'de 3 saatte sonuç veren virüs kiti üretildi
Emekli maaşını çekmeye gelen vatandaşlara polisten uyarı anonsu mask
Emekli maaşını çekmeye gelen vatandaşlara polisten uyarı anonsu
Kılıçdaroğlu kardeşini toprağa verdi mask
Kılıçdaroğlu kardeşini toprağa verdi
İtfaiyecilerden, sağlık çalışanlarına su tankı ile destek mask
İtfaiyecilerden, sağlık çalışanlarına su tankı ile destek
40 metrelik duvardan aracıyla uçtu mask
40 metrelik duvardan aracıyla uçtu
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL