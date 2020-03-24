O tarihten sonra işe girenler maaş alamayacak!

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Corona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılan işyerlerinde çalışan işçilerin maaşlarının üçte ikisi önümüzdeki haftadan itibaren “kısa çalışma ödeneği” kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenmeye başlanacak. Asgari ücretlilere en fazla bin 752 lira, brüt ücreti 7 bin 357 lira ve üzerinde olanlara ise maaşları ne kadar olursa olsun en fazla 4 bin 380 lira ödenecek. Ancak bu haktan sadece 22 Kasım 2019 tarihi ve öncesinde işe başlamış ve 2017 Mart ayından bu yana en az 600 gün prim ödemiş olan çalışanlar yararlanacak. Corona virüsü salgınının yol açtığı ekonomik sorunların olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla açılan ve 100 milyar lira büyüklüğünde olduğu açıklanan ekonomik paketin en kritik maddesi olan kısa çalışma ödeneği, dünden itibaren (pazartesi) uygulanmaya başladı.