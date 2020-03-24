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Yurt dışından geldiğini sakladı! Virüsten öldü

Fransa’da korona virüse yakalandıktan sonra geldiği Türkiye’de vefat eden 62 yaşındaki E.Y.’nin yurt dışından geldiğini sakladığını ve en az 2 yakınına virüsü bulaştırdığı öğrenildi. Vefat eden kişinin temas kurduğu 70 kişi de karantina altına alındı.
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Hastalandığında Fransa’dan geldiğini sağlık ekibinden gizleyen 62 yaşındaki E.Y., 9 Mart’ta İstanbul’a geldi. E.Y., 2 gün geçtikten sonra 11 Mart’ta yüksek ateş şikayetiyle Of Devlet Hastanesi Dahiliye Polikliniği’ne başvurdu.

İLK İKİ TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Yeni Şafak'tan Fatih Özer'in haberine göre E.Y. burada da bir ihmale imza atarak doktorlara yurt dışından geldiğini söylemedi. Buna rağmen doktorlar kendisine korona virüs testi yaptı, ancak sonuç negatif çıktı. İlaç verilerek evine gönderilen E.Y.’nin ateşi düşmeyince 12 Mart’ta yeniden hastaneye götürüldü. Burada bir kez daha test yapıldı. Ancak sonuç yine negatif çıktı.

ÜÇÜNCÜ TEST POZİTİF

16 Mart’ta yüksek ateşten dolayı Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen E.Y.’ye bir korona testi de burada yapıldı, sonuç pozitif çıktı. İlk değerlendirmelerde kuluçka döneminde olduğu için testlerin ‘negatif’ sonuç verebileceği öngörüldü. E.Y. karantinaya alınarak tedavisine başlandı. Ancak E.Y. 20 Mart günü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. E.Y. Cumapazarı Mahallesi’nde sadece yakınlarının katıldığı bir törenle sessiz sedasız toprağa verildi.

DOKTORLAR KARANTİNADA

E.Y’de virüs tespit edilmesinin ardından, temasta bulunduğu akraba ve yakın çevresi mercek altına alındı. E.Y.’nin Araklı’daki iki akrabasının korona virüs testleri pozitif çıktı. Hem bu 2 kişi hem de görev yaptıkları kamu kurumundaki tüm personel karantinaya alındı. E.Y. ile temasta bulunan tüm yakın çevresi ile yüksek ateş şikayetiyle gittiği dahiliye bölümündeki tüm sağlık personeli de olası virüs tehlikesine karşı 14 günlük karantina sürecine alındı. E.Y. yüzünden karantinaya alınanların sayı 70’i aştığı belirtiyor.

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