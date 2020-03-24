Olimpik Sporcular ile evde spor yap Türkiye !..

P&G Türkiye, TMOK iş birliği ile gerçekleştirdiği Olimpik Anneler projesi kapsamında çok özel bir çağrıya imza atıyor ve Türkiye’nin Olimpik sporcuları ile “Evde Spor Yap” diyor. Çağrı kapsamında Olimpik Sporcular evde çektikleri videolar ile vatandaşlara evde Olimpik sporcular gibi antrenman yapma tekniklerini gösteriyor. Dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkileyen ve koronavirüs olarak adlandırılan COVID-19 salgını sonrası tüm vatandaşlara yetkililer tarafından mecbur olmadıkça dışarı çıkmayın, evde kalın çağrısı yapılmıştı. Bu çağrıdan yola çıkan Fairy, Ariel, Prima, Head & Shoulders gibi markaların üreticisi P&G Türkiye, 2014 yılından bu yana TMOK (Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi) iş birliği ile gerçekleştirdiği Olimpik Anneler projesi kapsamında çok özel bir çağrıya imza atıyor ve Türkiye’nin Olimpik sporcuları ile “Evde Spor Yap” diyor. Çağrı kapsamında Olimpik Sporculardan İbrahim Çolak, Aliye Demirbağ, Yasemin Anagöz, Nida Elizüstündağ ve Enver Yıldırım evde çektikleri videolar ile vatandaşlara evde Olimpik sporcular gibi antrenman yapma tekniklerini gösteriyor.

İŞTE ADRESLER:

İbrahim Çolak: https://www.instagram.com/p/B-AJkviBQYB/?igshid=wy81djo0cnb9

Aliye Demirbağ: https://www.instagram.com/p/B99xTyXjZ8r/

Enver Yıldırım: https://www.instagram.com/p/B9_vTufp4Zx/?igshid=h2wjcwxv5isd

Yasemin Anagöz: https://www.instagram.com/tv/B-CSkgHgWwr/?hl=tr