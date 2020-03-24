Ülkenin en çok spor tesisine sahip ilk üç ili içine giren kentimiz, bu noktada dezenfektan çalışmalarını da yürütüyor. 12 ilçe belediyesi, kendi sınırları içerisindeki spor tesislerini, statları, salonları tek tek dezenfekte ederken, bol bol da yıkıyor ve kapatıyor. Çalışmaların durmuş olması da dezenfektan işlemlerini kolaylaştırıyor. Tesislerde bulunan tek tük yetkili de görevlilere yardım ederek, teşekkürlerini iletiyor. Spor malzemeleri de tek tek elden geçirilerek ilaçlanıyor.
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Tesisler ilaçlanıyor
Ülkenin en çok spor tesisine sahip ilk üç ili içine giren kentimiz, bu noktada dezenfektan çalışmalarını da yürütüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz