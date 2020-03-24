Evrey vefat etti

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Gebzespor'un efsane malzemecisi Ali Evrey yaklaşık 3 yıldır ikamet ettiği Yalova Çınarcık Huzur ve Bakımevi'nde sağlık sorunları nedeniyle vefat etti. Yaklaşık 30 yıl Gebzespor’a hizmet eden ve “Ali Baba” olarak bilinen Ali Evrey’in cenazesi Çınarcık’ta toprağa verildi. Bizler de merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.