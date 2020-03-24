Bölgesel Amatör Lig takımlarından Gebzespor'un efsane malzemecisi Ali Evrey yaklaşık 3 yıldır ikamet ettiği Yalova Çınarcık Huzur ve Bakımevi'nde sağlık sorunları nedeniyle vefat etti. Yaklaşık 30 yıl Gebzespor’a hizmet eden ve “Ali Baba” olarak bilinen Ali Evrey’in cenazesi Çınarcık’ta toprağa verildi. Bizler de merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.
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Evrey vefat etti
Bölgesel Amatör Lig takımlarından Gebzespor'un efsane malzemecisi Ali Evrey yaklaşık 3 yıldır ikamet ettiği Yalova Çınarcık Huzur ve Bakımevi'nde sağlık sorunları nedeniyle vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz