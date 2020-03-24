K.Sportif, “Şimdilik” kapalı

Kocaelispor’un lisanslı ürünlerinin satıldığı Kartepe Sportif Mağazası geçici bir süre internet üzerinden alışverişlerini yapacak. Konu ile ilgili yapılan açıklamada “Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kocaelispor taraftar mağazamız kapatılmıştır. Yeni bir karara kadar, sadece “internet” satış mağazamızdan satışlar yapılacaktır. Sitemizden yapacağınız tüm alışverişlerinizde “ÜCRETSİZ KARGO” avantajıyla tüm Türkiye'ye gönderim yapılacaktır. Taraftarlarımızın bilgisine sunarız. Online Alışveriş Sitesi - www.kartepesportif.com