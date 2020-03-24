Yayıncı kuruluş Digitürk Beinsports kanalı, ertelenen spor müsabakaları yeniden başlayana kadar, Digiturk'ün tüm dizi ve film kanalları spor paketi üyelerine ücretsiz olacak. Digiturk'ten yapılan açıklama şöyle; Koronavirüs salgını nedeniyle herkese evinde kalmasının tavsiye edildiği bu dönemde Digiturk, çeşitli paketlerini yükselterek üyelerinin daha fazla eğlence içeriğine erişebilmesini sağlıyor. Önümüzdeki dönemde, spor karşılaşmaları yeniden başladığında, Digiturk spor paketi üyeleri, ertelenen tüm karşılaşmaları izleyebilecek. beIN ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Koronavirüs salgınına karşı alınması gereken önlemlere ilişkin tavsiyelerini destekliyor ve daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı oluyor.
Bugün 11:36 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:37 TSİ
Beinsports ücretsiz !..
Yayıncı kuruluş Digitürk Beinsports kanalı, ertelenen spor müsabakaları yeniden başlayana kadar, Digiturk'ün tüm dizi ve film kanalları spor paketi üyelerine ücretsiz olacak
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz