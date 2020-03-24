Liglerin nisana kadar ertelenmesi sonrasında bu sürenin uz atılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Son olarak Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’in de testinin pozitif çıkması sonrasında hemen karantina altına alınmasının ardından, liglerin başlama tarihinin kesinlikle uzayacağı, hatta bu yıl liglerin tescil edilerek tamamlatılamayacağı belirtiliyor. TFF kesin bir açıklama yapmamakla beraber, kulüpler birliğinin tavsiyesi bu yönde. Terim “Durumum gayet iyi. Herkes yakından ilgileniyor. Sağ olsunlar” dedi.
Bugün 11:36 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:38 TSİ
Şimdi daha da zor !..
Liglerin nisana kadar ertelenmesi sonrasında bu sürenin uz atılmasına kesin gözüyle bakılıyor
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz