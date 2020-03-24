Şimdi daha da zor !..

Liglerin nisana kadar ertelenmesi sonrasında bu sürenin uz atılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Son olarak Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’in de testinin pozitif çıkması sonrasında hemen karantina altına alınmasının ardından, liglerin başlama tarihinin kesinlikle uzayacağı, hatta bu yıl liglerin tescil edilerek tamamlatılamayacağı belirtiliyor. TFF kesin bir açıklama yapmamakla beraber, kulüpler birliğinin tavsiyesi bu yönde. Terim “Durumum gayet iyi. Herkes yakından ilgileniyor. Sağ olsunlar” dedi.