Kartepe’de spor sahaları kapatıldı

Kartepe Belediyesi, korona virüs ile mücadele önlemleri kapsamında ilçe genelindeki futbol ve basketbol sahaları vatandaşların kullanımına kapattı. Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde olan gençlerin yoğun olarak kullandığı futbol ve basketbol sahaları kapatıldı. Belediye ekipleri uyarı yazılarını asarak ilçe genelinde 35 futbol ve 12 basketbol sahasını kapattı.