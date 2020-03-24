Bölgemiz eski hakem ve gözlemcisi İlker Bilginer kardeş acısı yaşıyor. Caner Bilginer’in ölümüyle adeta yıkılan İlker Bilginer, zor günlerde bir de böylesi tarifi imkansız bir acıyla karşılaştı. Biz de Bilginer ailesine sabır, merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz.
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İlker Bilginer’in kardeşi vefat etti
Bölgemiz eski hakem ve gözlemcisi İlker Bilginer kardeş acısı yaşıyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz