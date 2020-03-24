İlker Bilginer’in kardeşi vefat etti

Bölgemiz eski hakem ve gözlemcisi İlker Bilginer kardeş acısı yaşıyor. Caner Bilginer’in ölümüyle adeta yıkılan İlker Bilginer, zor günlerde bir de böylesi tarifi imkansız bir acıyla karşılaştı. Biz de Bilginer ailesine sabır, merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz.