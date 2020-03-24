İlimiz futbol klasman hakemi ve beden eğitimi öğretmeni Derya Şanlıtürk, eve kapanılan şu günlerde kızıyla beraber çalışma yapıyor. “Evinde Kal Türkiye” kampanyasına videoyla destek veren Şanlıtürk, herkese bol spor yapmayı ve bağışıklık sitemini sağlam tutmayı önerdi.
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Derya Şanlıtürk form tutuyor
İlimiz futbol klasman hakemi ve beden eğitimi öğretmeni Derya Şanlıtürk, eve kapanılan şu günlerde çalışma yapıyor
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Yorumlar
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