Kaptan Muhammet de kampanyaya katıldı

Evde Kal Türkiye kampanyasına katılan sporculardan Yenidoğan Serdarspor genç takımının kaptanı Muhammet Esat Mısır, kitap okuyarak vaktini değerlendirirken, televizyon başında da derslerini aksatmadan sürdürüyor. Evde geçirdiği süre içerisinde zamanını fırsata çevirenlerden olan Muhammet’e Kulüp Başkanı Abdülkadir Bayraktutar da destek verdi. Bayraktutar “Allah zihin açıklığı versin kardeşim. Bahtınız açık olsun” dedi.