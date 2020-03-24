Evde Kal Türkiye kampanyasına katılan sporculardan Yenidoğan Serdarspor genç takımının kaptanı Muhammet Esat Mısır, kitap okuyarak vaktini değerlendirirken, televizyon başında da derslerini aksatmadan sürdürüyor. Evde geçirdiği süre içerisinde zamanını fırsata çevirenlerden olan Muhammet’e Kulüp Başkanı Abdülkadir Bayraktutar da destek verdi. Bayraktutar “Allah zihin açıklığı versin kardeşim. Bahtınız açık olsun” dedi.
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Kaptan Muhammet de kampanyaya katıldı
Evde Kal Türkiye kampanyasına katılan sporculardan Yenidoğan Serdarspor genç takımının kaptanı Muhammet Esat Mısır, kitap okuyarak vaktini değerlendirirken, televizyon başında da derslerini aksatmadan sürdürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz