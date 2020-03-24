Yetişken: Tokyo Olimpiyatları ertelendi

Buz Pateni Federasyonu yönetim kurulu üyesi ve Curling İl Temsilcisi Ata Yetişken, olimpiyatların erteleneceğini söyledi. Tokyo 2020’nin yapılmasının mümkün olmadığını belirten Yetişken, bu noktada Olimpiyat komitesi Başkanı’nın da açıklanma yaptığını, kesin olmamakla beraber Olimpiyatların şu an için ertelendiğini söyledi.