Buz Pateni Federasyonu yönetim kurulu üyesi ve Curling İl Temsilcisi Ata Yetişken, olimpiyatların erteleneceğini söyledi. Tokyo 2020’nin yapılmasının mümkün olmadığını belirten Yetişken, bu noktada Olimpiyat komitesi Başkanı’nın da açıklanma yaptığını, kesin olmamakla beraber Olimpiyatların şu an için ertelendiğini söyledi.
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Yetişken: Tokyo Olimpiyatları ertelendi
Buz Pateni Federasyonu yönetim kurulu üyesi ve Curling İl Temsilcisi Ata Yetişken, olimpiyatların erteleneceğini söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz