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Paşa dedenin yardımına İzmit Belediyesi koştu

Dağköy Mahallesi’nde ikamet eden ve tedbirler kapsamında sokağa çıkması yasak olan 80 yaşındaki Paşa Öksüz’ün yardımına İzmit Belediyesi koştu. Öksüz’ün talebi doğrultusunda İzmit Belediyesi ekipleri, kendisine kolonya ve erzak yardımında bulunuldu
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Dağköy Mahallesi’nde ikamet eden ve koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 80 yaşındaki Paşa Öksüz, geçtiğimiz gün evinin önünden geçen İzmit Belediyesi hizmet aracını durdurarak koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamadığını, maddi durumunun yetersiz olması ve tek yaşaması nedeniyle erzak ihtiyacı olduğunu ifade etmişti. 

KOLONYA VE ERZAK DESTEĞİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 60 yaş üstü vatandaşlar için taşıma desteğinde bulunan İzmit Belediyesi, 80 yaşındaki Paşa Öksüz’ün bu talebi doğrultusunda anında harekete geçerek Öksüz’e ihtiyacı olan kolonya ve erzak desteğinde bulundu. 

GÖZ YAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kendisine gelen bu destek sonrasında gözyaşlarına hakim olamayan Paşa Öksüz, “Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun belediye başkanımızdan. Sizleri de uğraştırdığım için hakkınızı helal edin. Allah hepimizi bu meretten kurtarsın” ifadelerinde bulundu. 

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