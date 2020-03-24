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Korona virüste en büyük tehdit hipertansiyon!

İtalya'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk 3 bin 200 kişi incelendi: En sık görülen kronik hastalık hipertansiyon...
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İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybeden ilk 3 bin 200 kişinin verilerinin incelenmesiyle yapılan analize göre ölümlerde yaş ortalaması 78,5. Ülkedeki koronavirüs verilerini her gün açıklayan ve haftada 2 kez analiz raporları yayımlayan İtalya Sağlık Yüksek Enstitüsü'nün son olarak dün yayımladığı rapordaki verilerden bir kısmı şöyle:

Hayatını kaybedenlerden en genci 31, en yaşlısı 103 yaşında. 3 bin 200 ölümden yüzde 29,4'üne denk gelen 942'si kadın, 2 bin 258'i ise erkek. Ölümle sonuçlanan vakalarda, 90 yaşa kadar olan tüm yaş gruplarında erkeklerin oranı kadınlardan daha yüksek. 90 yaş ve üzerinde ise ölümlerde kadınların oranı daha fazla.

Hayatını kaybeden 3 bin 200 kişiden 481'i üzerinde yapılan analize göre bu kişilerin ortalama 3'e yakın farklı kronik hastalığı bulunuyordu. Ölümle sonuçlanan vakaların sahip oldukları diğer kronik hastalıkların sayısı ortalama 2,7 olarak hesaplandı. Ölenlerin yüzde 1,2'sinin bilinen herhangi başka bir tanısı yoktu. Ölen kişilerde koronavirüse ek olarak en sık görülen kronik hastalıkların başında şunlar geliyor:

* Hipertansiyon (yüzde 73,8)
* Diyabet (yüzde 33,9)
* İskemik kalp hastalığı (yüzde 30,1)
* Atriyal fibrilasyon (yüzde 22)
* Kronik böbrek yetmezliği (yüzde 20,2) (Yeniçağ)

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